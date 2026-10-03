Fußball

Höler zweifacher Torschütze beim Freiburg-Test gegen Luzern

Freiburg bleibt im Flow. Auch ohne die Nationalspieler gibt es einen Sieg gegen einen Club aus der Schweiz.

Vincenzo Grifo trifft gegen Luzern Foto: Tom Weller/dpa
Vincenzo Grifo trifft gegen Luzern

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg bestätigt seine gute Form auch in der Länderspielpause. In einem nicht öffentlichen Testspiel auf dem Trainingsplatz des Europa-Park Stadions gewann der Sport-Club gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern mit 4:2 (3:1). 

Obwohl viele Freiburger Spieler bei ihren Nationalmannschaften waren, konnte der SC eine Elf aufbieten, die problemlos so auch in der Bundesliga auflaufen könnte. 

Grifo trifft

Das erste Tor der Partie erzielte Vincenzo Grifo (11.), in der ersten Hälfte trafen außerdem Lucas Höler (26.) und Matthias Ginter (44.) für die Gastgeber. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Lars Villiger (18.) durch einen abgefälschten Schuss. In der zweiten Halbzeit legte Höler (62.) einen weiteren Treffer nach. Für die Schweizer traf noch Adrian Grbic (86.). 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Für die aktuell auf Tabellenplatz drei der Bundesliga stehenden Freiburger geht es nach der Länderspielpause weiter mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Schalke 04 (Sonntag, 11. Oktober, 17.30 Uhr).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grifo über Karriereende in Freiburg: «Definitiv» vorstellbar
Fußball

Grifo über Karriereende in Freiburg: «Definitiv» vorstellbar

SC-Rekordtorschütze Vincenzo Grifo hat noch richtig Bock auf Fußball. Er bekennt sich zum Freiburger Club und kann sich eine Fortsetzung über seinen bis 2027 laufenden Vertrag hinaus vorstellen.

29.07.2026

Grifo Bundesliga-Rekordtorschütze des SC Freiburg
Fußball-Bundesliga

Grifo Bundesliga-Rekordtorschütze des SC Freiburg

In Wolfsburg sitzt Vincenzo Grifo eine Halbzeit lang auf der Bank. Dann kommt er rein und erzielt einen ganz besonderen Treffer.

21.12.2025

Freiburg erwartet harten Kampf - Bei Grifo kribbelt's
Fußball-Europa-League

Freiburg erwartet harten Kampf - Bei Grifo kribbelt's

Der SC Freiburg tritt beim italienischen Pokalsieger an - und erwartet viel Arbeit. Besonders Vincenzo Grifo freut sich auf die Partie in der Emilia-Romagna.

01.10.2025

Auch Offensiv-Ass Grifo verlängert beim SC Freiburg
Fußball-Bundesliga

Auch Offensiv-Ass Grifo verlängert beim SC Freiburg

Nächste Vertragsverlängerung in Freiburg: Schlüsselspieler Vincenzo Grifo bekennt sich zum SC. Die Statistiken des 32-Jährigen sind eindrucksvoll - für Sportchef Klemens Hartenbach aber nicht alles.

25.06.2025

Europa League

Trotz Grifo-Hattrick: Freiburg reist besorgt nach Leverkusen

Der Dreierpack von Grifo in der Europa League überstrahlt beim SC Freiburg die Sorgen um zwei verletzte Spieler nicht. Für die Aufgaben in der Bundesliga muss Streich kreative Lösungen finden.

27.10.2023