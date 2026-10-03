Höler zweifacher Torschütze beim Freiburg-Test gegen Luzern
Freiburg bleibt im Flow. Auch ohne die Nationalspieler gibt es einen Sieg gegen einen Club aus der Schweiz.
Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg bestätigt seine gute Form auch in der Länderspielpause. In einem nicht öffentlichen Testspiel auf dem Trainingsplatz des Europa-Park Stadions gewann der Sport-Club gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern mit 4:2 (3:1).
Obwohl viele Freiburger Spieler bei ihren Nationalmannschaften waren, konnte der SC eine Elf aufbieten, die problemlos so auch in der Bundesliga auflaufen könnte.
Grifo trifft
Das erste Tor der Partie erzielte Vincenzo Grifo (11.), in der ersten Hälfte trafen außerdem Lucas Höler (26.) und Matthias Ginter (44.) für die Gastgeber. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Lars Villiger (18.) durch einen abgefälschten Schuss. In der zweiten Halbzeit legte Höler (62.) einen weiteren Treffer nach. Für die Schweizer traf noch Adrian Grbic (86.).
Für die aktuell auf Tabellenplatz drei der Bundesliga stehenden Freiburger geht es nach der Länderspielpause weiter mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Schalke 04 (Sonntag, 11. Oktober, 17.30 Uhr).