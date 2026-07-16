Fußball-Bundesliga

Hoeneß glaubt an Stiller-Verbleib: «Vieles» spricht dafür

Die Ausstiegsklausel ist offenbar passé. Trainer Sebastian Hoeneß sieht deshalb gute Chancen auf einen Verbleib von Nationalspieler Angelo Stiller. Warum er einen Wechsel für unwahrscheinlich hält.

Sebastian Hoeneß glaubt an den Verbleib von Angelo Stiller. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Sebastian Hoeneß glaubt an den Verbleib von Angelo Stiller.

Stuttgart (dpa) - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat Medienberichte über das Auslaufen der Ausstiegsklausel von Nationalspieler Angelo Stiller indirekt bestätigt. «Ich meine, dass er keine Möglichkeit hat, zu gehen, wenn er gehen möchte. Wir haben die Hand drauf, wie bei vielen anderen Spielern auch», sagte der Coach zum Start der Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten. Wie die anderen WM-Teilnehmer auch wird Stiller erst später einsteigen. 

Sowohl der «Kicker» als auch die «Bild»-Zeitung hatten berichtet, dass die verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro nur bis zum 15. Juli gültig gewesen sein soll. Mehrere europäische Topclubs waren in der Vergangenheit mit Stiller, dessen Vertrag 2028 endet, in Verbindung gebracht worden. Konkret wurde das Interesse jedoch nie.

Hoeneß: «Er weiß genau, was er hier hat»

«Ich glaube, er weiß genau, was er hier hat», sagte Hoeneß, der einen engen Draht zu seinem 25 Jahre alten Schützling pflegt. «Und ich glaube, dass es nicht mehr so viele Clubs gibt, die deutlich über dem VfB Stuttgart liegen. Das haben wir uns auch erarbeitet in den letzten drei Jahren.» 

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Daher spreche nach Ansicht des Trainers «vieles» dafür, dass Stiller über das Ende der Wechselperiode hinweg am Neckar bleibt. Andernfalls müsste schon «etwas Außergewöhnliches» kommen, so Hoeneß.

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