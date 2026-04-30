VfB-Coach Hoeneß: Nicht nur Stiller will in die Königsklasse
Inzwischen soll auch Juventus Turin an Angelo Stiller interessiert sein. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß bleibt mit Blick auf die Gerüchte um seinen Mittelfeldstrategen entspannt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Für Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart sind die Wechselgerüchte um Nationalspieler Angelo Stiller nach eigener Aussage kein Thema. Er unterhalte sich mit dem 25-Jährigen nicht darüber, sagte der Coach der Schwaben. «Sonst müsste man sich ja fast täglich, mindestens wöchentlich über so etwas unterhalten.» Das Ganze bewege ihn «in keinster Weise».
Schon lange wird darüber spekuliert, dass Stiller den Fußball-Bundesligisten im Sommer verlassen und den Schritt zu einem internationalen Topclub machen könnte. Die «Bild»-Zeitung berichtete zuletzt, dass sich auch Juventus Turin für den Mittelfeldstrategen des VfB interessieren soll. Stillers Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2028. Der Kontrakt soll eine Ausstiegsklausel enthalten, die der Club dem Spieler für einen überschaubaren Betrag angeblich abkaufen kann.
Am Samstag (15.30 Uhr) treten die Stuttgarter bei der TSG 1899 Hoffenheim an, bei der auch Hoeneß und Stiller einst schon zusammengearbeitet haben. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Ob ein Einzug in die Königsklasse helfen könnte, Stiller von einem Verbleib zu überzeugen? «Sicher will Ange auch gern Champions League spielen nächstes Jahr», sagte Hoeneß. Das gelte aber für jeden Spieler in seiner Mannschaft und habe vor allem mit deren Ambitionen zu tun.