Hoeneß' Tipp an Führich: Beispiel an Goretzka nehmen

Stuttgart (dpa) - Nach Meinung von Trainer Sebastian Hoeneß sollte Chris Führich vom VfB Stuttgart die Nicht-Nominierung für die nächsten Länderspiele als Ansporn nehmen. Das Beispiel Leon Goretzka zeige, «dass der Weg über gute Leistungen wieder in die Nationalmannschaft führen kann», sagte Hoeneß. «Genau das würde ich an Chris' Stelle daraus ziehen.» Der 27-Jährige solle schauen, dass er wieder das liefert, was Bundestrainer Julian Nagelsmann von ihm sehen möchte: Scorerpunkte und torgefährliche Situationen.