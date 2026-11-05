Hörsaal-Besetzung an Uni Kassel beendet

Kassel (dpa/lhe) - Nach der Räumung eines besetzen Hörsaals der Universität Kassel ist der Lehrbetrieb dort wieder normal möglich. Das berichtete die Hochschule am Morgen.

Nach Angaben der Polizei Kassel hatten sich seit dem Abend etwa 40 bis 50 Personen in dem Hörsaal aufgehalten. Anlass der Besetzung war die Änderung der sogenannten Zivilklausel der Uni - sie besagte bisher, dass Forschung, Lehre und Entwicklung ausschließlich auf zivile Zwecke und friedliche Ziele ausgerichtet sein dürfen. Der Senat hatte diese Klausel am Mittwoch aufgeweicht.

Rund 17 Lehr- und Informationsveranstaltungen seien wegen der Besetzung verlegt oder abgesagt worden, hieß es. Betroffen war der «Tag der Technik» mit Schülerinnen und Schülern.

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