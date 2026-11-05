Geänderte Zivilklausel

Hörsaal-Besetzung an Uni Kassel beendet

Der Hörsaal 1 ist geräumt. Der Lehrbetrieb sei ab sofort wieder normal möglich, sagt die Hochschule. 17 Veranstaltungen waren betroffen. Wogegen richtete sich der Protest genau?

Die Räumung dauerte laut Angaben der Polizei mehrere Stunden - die Ermittlungen laufen. Foto: Nicole Schippers/dpa
Die Räumung dauerte laut Angaben der Polizei mehrere Stunden - die Ermittlungen laufen.

Kassel (dpa/lhe) - Nach der Räumung eines besetzen Hörsaals der Universität Kassel ist der Lehrbetrieb dort wieder normal möglich. Das berichtete die Hochschule am Morgen. 

Nach Angaben der Polizei Kassel hatten sich seit dem Abend etwa 40 bis 50 Personen in dem Hörsaal aufgehalten. Anlass der Besetzung war die Änderung der sogenannten Zivilklausel der Uni - sie besagte bisher, dass Forschung, Lehre und Entwicklung ausschließlich auf zivile Zwecke und friedliche Ziele ausgerichtet sein dürfen. Der Senat hatte diese Klausel am Mittwoch aufgeweicht.

Rund 17 Lehr- und Informationsveranstaltungen seien wegen der Besetzung verlegt oder abgesagt worden, hieß es. Betroffen war der «Tag der Technik» mit Schülerinnen und Schülern. 

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Die Universität Kassel stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. Gegen 47 Personen werde wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz ermittelt. Gegen drei Besetzer gebe es zudem Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Hochschule teilte mit, die Zahl der beteiligten Studierenden an der Besetzung habe je nach Zeitpunkt zwischen 50 und 100 gelegen.

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