Hoffenheim mit «Schatzkiste» gegen den BVB

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Nach einer Serie von glanzlosen Spielen verweist Christian Ilzer auf die Schmuckstücke, die die TSG 1899 Hoffenheim in dieser Bundesliga-Saison schon angehäuft hat. «Das will ich auch immer wieder den Jungs vor Augen führen: Das ist eine Schatzkiste mit Erfolgen, die wir schon angehäuft haben. Da sind viele großartige Leistungen drin. Da sind 51 Punkte drin», sagte der österreichische Trainer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund.

Schwache Serie

Fakt ist aber auch, dass die über viele Monate so starken Kraichgauer zuletzt massiv schwächelten und dringend Punkte brauchen, damit es noch etwas wird mit dem Traum von der Champions-League-Teilnahme. Von den vergangenen sieben Spielen gewann die TSG nur eines (bei Schlusslicht Heidenheim). Seit vier Begegnungen ist sie sieglos. Nach einem 0:5 in Leipzig setzte es zu Hause ein 1:2 gegen Mainz und beim 2:2 in Augsburg legte der Tabellensechste eine richtig schlechte Vorstellung hin.

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«Nicht zu sehr verkopfen»

«Wenn wir diese Schatzkiste mit Erfolgen aufmachen, dann sollen die Spieler auch sehen, was zu diesen Erfolgen geführt hat: Da waren Leiden drin, schwere Momente, Bereitschaft, sich mit enormem Aufwand auf die Spiele vorzubereiten und dass dann auch umzusetzen», erklärte Ilzer, der vergangene Runde mit seiner Mannschaft noch gegen den Abstieg spielte.