Hoffenheim nach Arbeitssieg: Frischekick soll her
Die TSG Hoffenheim wurstelt sich zu einem Arbeitssieg gegen Schalke durch. Wie es in der Länderspielpause weitergehen soll.
Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim erhofft sich einen Frischekick in der Länderspielpause. «Ich glaube, das tut allen einmal gut - vom Körper her, aber auch vom Kopf her», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker nach dem mühsamen 2:1-Sieg der Kraichgauer gegen den FC Schalke 04 zum Abschluss des neunten Bundesliga-Spieltags.
«Wir sind auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich bin froh, dass wir das Spiel gezogen haben, darüber bin ich sehr glücklich. Wir haben keine einfache Saison und müssen viel dafür arbeiten», sagte Torhüter und Kapitän Oliver Baumann.
Ilzer: «Mantel des Schweigens»
Der Europa-League-Teilnehmer hatte durch Tore von Fisnik Asllani (10. Minute) und Tim Lemperle (26.) zwar früh mit 2:0 geführt. Junior Adamus Treffer (81.) brachte den Tabellenneunten aber noch in große Schwierigkeiten, da die TSG einige hochkarätige Konterchancen gegen den Aufsteiger ungenutzt ließ.
Trainer Christian Ilzer wollte sich über den teilweise sehr fahrigen Auftritt der Hoffenheimer nicht groß ärgern. «Über viele Dinge können wir jetzt mal den Mantel des Schweigens hüllen. Wir haben viel aushalten müssen», kommentierte der Österreicher den dringend benötigten «Arbeitssieg. Wir waren auf dem Zahnfleisch, haben neun Spiele in 29 Tagen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Spieler aus unserem Kader die englischen Wochen gewohnt sind. Das ist noch einmal eine andere Sportart.»
Conté und Wimmer sollen bald zurück sein
Die TSG war zuletzt personell mächtig gebeutelt. Einige Profis wie Andrej Kramaric reisen nun zu Länderspielen, die anderen sollen ein paar Tage freibekommen, bevor es am 21. November bei Eintracht Frankfurt weitergeht.
Schicker rechnet damit, dass bis dahin die verletzten Bambasé Conté und Patrick Wimmer zurückkehren. «Robin Hranac, Albian Hajdari, Nathan De Cat und Valentin Gendrey wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr», meinte der Funktionär.