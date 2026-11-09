Fußball-Bundesliga

Hoffenheim nach Arbeitssieg: Frischekick soll her

Die TSG Hoffenheim wurstelt sich zu einem Arbeitssieg gegen Schalke durch. Wie es in der Länderspielpause weitergehen soll.

Kraftakt gegen Schalke: Wouter Burger (2.v.r.) und die TSG Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach/dpa
Kraftakt gegen Schalke: Wouter Burger (2.v.r.) und die TSG Hoffenheim.

Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim erhofft sich einen Frischekick in der Länderspielpause. «Ich glaube, das tut allen einmal gut - vom Körper her, aber auch vom Kopf her», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker nach dem mühsamen 2:1-Sieg der Kraichgauer gegen den FC Schalke 04 zum Abschluss des neunten Bundesliga-Spieltags.

«Wir sind auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich bin froh, dass wir das Spiel gezogen haben, darüber bin ich sehr glücklich. Wir haben keine einfache Saison und müssen viel dafür arbeiten», sagte Torhüter und Kapitän Oliver Baumann.

Ilzer: «Mantel des Schweigens» 

Der Europa-League-Teilnehmer hatte durch Tore von Fisnik Asllani (10. Minute) und Tim Lemperle (26.) zwar früh mit 2:0 geführt. Junior Adamus Treffer (81.) brachte den Tabellenneunten aber noch in große Schwierigkeiten, da die TSG einige hochkarätige Konterchancen gegen den Aufsteiger ungenutzt ließ.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Trainer Christian Ilzer wollte sich über den teilweise sehr fahrigen Auftritt der Hoffenheimer nicht groß ärgern. «Über viele Dinge können wir jetzt mal den Mantel des Schweigens hüllen. Wir haben viel aushalten müssen», kommentierte der Österreicher den dringend benötigten «Arbeitssieg. Wir waren auf dem Zahnfleisch, haben neun Spiele in 29 Tagen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Spieler aus unserem Kader die englischen Wochen gewohnt sind. Das ist noch einmal eine andere Sportart.»

Conté und Wimmer sollen bald zurück sein

Die TSG war zuletzt personell mächtig gebeutelt. Einige Profis wie Andrej Kramaric reisen nun zu Länderspielen, die anderen sollen ein paar Tage freibekommen, bevor es am 21. November bei Eintracht Frankfurt weitergeht.

Schicker rechnet damit, dass bis dahin die verletzten Bambasé Conté und Patrick Wimmer zurückkehren. «Robin Hranac, Albian Hajdari, Nathan De Cat und Valentin Gendrey wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr», meinte der Funktionär.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Karius patzt und verletzt sich: Schalke-Abend zum Vergessen
Fußball-Bundesliga

Karius patzt und verletzt sich: Schalke-Abend zum Vergessen

Der FC Schalke 04 kommt nicht aus der Krise und dem Tabellenkeller heraus. Bei der TSG Hoffenheim läuft so ziemlich alles schief - vor allem für den Torhüter Karius und seinen Kollegen Gosens.

08.11.2026

VfB und Freiburg gegen Aufsteiger - TSG empfängt HSV
Fußball-Bundesliga

VfB und Freiburg gegen Aufsteiger - TSG empfängt HSV

Stuttgart tritt mit einer neuen Nummer eins in Paderborn an. Hoffenheim will die Enttäuschungen vor der Länderspielpause abhaken, Freiburg seine gute Serie gegen Schalke ausbauen.

10.10.2026

Hoffenheim-Coach schimpft auf XXL-Länderspielpause
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim-Coach schimpft auf XXL-Länderspielpause

TSG-Trainer Christian Ilzer stellt das Format der Nations League infrage. Was er von der jüngsten Pause hält.

09.10.2026

Bundesliga

Hoffenheim feiert «Auswärtssieg» gegen Schalke

Etwa 15.000 Schalke-Fans machen die Partie bei der TSG Hoffenheim fast zum Heimspiel. Für einen Punkt reicht es dem Reis-Team trotzdem nicht. Wieder ist man ganz unten angelangt.

10.04.2023

27. Spieltag

Schalke wieder Letzter: Niederlage bei der TSG Hoffenheim

Zweimal Alu, aber keinmal ins Netz: Schalke unterliegt beim Hoffenheimer Mitkonkurrenten im Abstiegskampf - obwohl die Anhänger fast ein Heimspiel daraus machen.

09.04.2023