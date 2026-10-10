VfB und Freiburg gegen Aufsteiger - TSG empfängt HSV
Stuttgart tritt mit einer neuen Nummer eins in Paderborn an. Hoffenheim will die Enttäuschungen vor der Länderspielpause abhaken, Freiburg seine gute Serie gegen Schalke ausbauen.
Sinsheim (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg sind am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger gefordert, die TSG 1899 Hoffenheim empfängt den Hamburger SV.
Die Stuttgarter treten am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Paderborn an - mit Torwart-Talent Dennis Seimen als neuer Nummer eins zwischen den Pfosten. Die TSG hat zeitgleich den HSV zu Gast und will nach den Enttäuschungen vor der Länderspielpause den zweiten Heimsieg der Saison einfahren.
Freiburg trifft zum Abschluss des Wochenendes am Sonntag (17.30 Uhr) auf den FC Schalke 04. Gegen die königsblauen Rückkehrer feierten die Breisgauer in der Bundesliga zuletzt gleich fünf Siege in Serie.