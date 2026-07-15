VfB am 12. September zum Landesduell bei der TSG Hoffenheim

Frankfurt/Main (dpa/lsw) - Nach dem Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga bei Meister FC Bayern München am 28. August trägt der VfB Stuttgart auch sein erstes Heimspiel der neuen Saison an einem Freitag aus. Der Champions-League-Teilnehmer empfängt am 4. September (20.30 Uhr) den 1. FC Köln im Stuttgarter Neckarpark.

Jeweils samstags tritt der VfB zum ersten Landesduell beim Europa-League-Starter TSG Hoffenheim (12. September, 15.30 Uhr) und zum Heimspiel gegen Vizemeister Borussia Dortmund (19. September/18.30 Uhr) an. Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der ersten vier Spieltage durch die Bundesliga.

SC Freiburg startet sonntags gegen Werder

Conference-League-Teilnehmer SC Freiburg startet gegen Werder Bremen sonntags (30. August /15.30 Uhr) in die neue Saison. Danach spielen die Breisgauer beim Aufsteiger SC Paderborn sowie zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und danach bei Eintracht Frankfurt jeweils samstags um 15.30 Uhr.

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