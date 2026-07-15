Fußball-Bundesliga

VfB am 12. September zum Landesduell bei der TSG Hoffenheim

Die Fans des VfB Stuttgart können sich zum Bundesliga-Start auf zwei Freitag-Spiele freuen: Nach dem Auftakt beim FC Bayern am 28. August folgt das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Im Landesduell bei der TSG Hoffenheim am 12. September könnten auf VfB-Nationalspieler Undav (l.) wieder intensive Zweikämpfe zukommen. Foto: Uwe Anspach/dpa
Im Landesduell bei der TSG Hoffenheim am 12. September könnten auf VfB-Nationalspieler Undav (l.) wieder intensive Zweikämpfe zukommen.

Frankfurt/Main (dpa/lsw) - Nach dem Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga bei Meister FC Bayern München am 28. August trägt der VfB Stuttgart auch sein erstes Heimspiel der neuen Saison an einem Freitag aus. Der Champions-League-Teilnehmer empfängt am 4. September (20.30 Uhr) den 1. FC Köln im Stuttgarter Neckarpark. 

Jeweils samstags tritt der VfB zum ersten Landesduell beim Europa-League-Starter TSG Hoffenheim (12. September, 15.30 Uhr) und zum Heimspiel gegen Vizemeister Borussia Dortmund (19. September/18.30 Uhr) an. Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der ersten vier Spieltage durch die Bundesliga. 

SC Freiburg startet sonntags gegen Werder

Conference-League-Teilnehmer SC Freiburg startet gegen Werder Bremen sonntags (30. August /15.30 Uhr) in die neue Saison. Danach spielen die Breisgauer beim Aufsteiger SC Paderborn sowie zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und danach bei Eintracht Frankfurt jeweils samstags um 15.30 Uhr. 

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Wie am dritten Spieltag gegen den VfB tritt Hoffenheim auch an den ersten beiden Spieltagen beim 1. FC Köln und im eigenen Stadion gegen Dortmund samstags (15.30 Uhr) an. Am vierten Spieltag spielt die TSG sonntags (19.30 Uhr) in Paderborn.

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