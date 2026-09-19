Bundesliga am Samstag

VfB empfängt BVB – Freiburg in Frankfurt gefordert

Der VfB Stuttgart steht nach mäßigem Saisonstart gegen Dortmund unter Druck. Tabellenführer Freiburg will in Frankfurt seine Serie ausbauen. Und der KSC das Zweitliga-Topteam aus Nürnberg schlagen.

Noch fraglich für das BVB-Spiel: Stuttgarts Mittelfeldantreiber Angelo Stiller (l). (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Noch fraglich für das BVB-Spiel: Stuttgarts Mittelfeldantreiber Angelo Stiller (l). (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart peilt im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) den zweiten Saisonsieg an. Bei den nur mäßig in die Saison gestarteten Stuttgartern ist der Erfolgsdruck nach lediglich drei geholten Punkten aus drei Partien etwas höher. Der Tabellenzweite BVB steht schon bei neun Zählern.

Der SC Freiburg, nach dem dritten Spieltag punktverlustfreier Tabellenführer, tritt zuvor bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) an. Bei den Hessen steht Noah Atubolu im Tor, die letztjährige Nummer eins der Breisgauer. Mit einem Auswärtssieg stehen die Chancen gut, dass die Freiburger als Spitzenreiter in die folgende Länderspielpause gehen.

Nach zwei klaren Heimniederlagen gegen Energie Cottbus (0:3) und den VfL Wolfsburg (2:5) will der Karlsruher SC in der 2. Liga im Wildpark wieder in die Spur finden. Mit dem 1. FC Nürnberg reist allerdings ein Topteam an. Der Tabellenzweite holte schon 13 Punkte, die Karlsruher erst deren fünf.

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