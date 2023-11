Leverkusen setzt Siegesserie fort - Dortmund zeigt Moral

Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga wieder zurückerobert. Der Werksclub gewann am 12. Spieltag bei Werder Bremen 3:0 (2:0) und sorgte am Samstag für ein passendes Geschenk für Trainer Xabi Alonso zum 42. Geburtstag.