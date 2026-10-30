Hoffenheim ohne Conté in Bremen - Auch Coufal fraglich

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Ohne Nationalspieler Bambasé Conté will die TSG 1899 Hoffenheim Wiedergutmachung für das frühe Pokal-Aus betreiben. Doch vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen plagen Coach Christian Ilzer erhebliche Personalprobleme. «Wir haben momentan keine einfache Situation. Aber vom Jammern hat man noch keine Spiele gewonnen», sagte der Österreicher. Es gelte, nicht Erklärungen zu finden, sondern Lösungen.

Foto: Frank Molter/dpa Bambasé Conté droht eine längere Pause.

Conté machten schon zuletzt muskuläre Probleme in den Adduktoren zu schaffen. Der Offensivspieler wurde bei der Pokal-Niederlage bei Holstein Kiel erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt und musste den Platz bereits Anfang der Verlängerung wieder verlassen. «Ein mehrwöchiger Ausfall droht», sagte Ilzer, der auch den gesperrten Alexander Prass ersetzen muss.

Auch Coufal fraglich - Debütant Abraha Option?

Zudem plagt sich Vladimir Coufal schon länger mit Schmerzen im Oberschenkel, weshalb der 34-jährige Rechtsverteidiger in Kiel zunächst geschont wurde. Dessen Ersatz Valentin Gendrey brach sich dann aber früh im Match das Wadenbein, wodurch Coufal doch ran musste. Möglich, dass nun das erst 18 Jahre alte Talent Natnael Abraha zu seinem Bundesliga-Debüt rechts hinten in der Abwehr kommt.

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Nach dem Rückschlag im Pokal, der laut Ilzer sehr schmerzte, schwor der 49-Jährige seine Mannschaft auf einen Gegner mit «einem Gerüst starker Charaktere und enormer Widerstandskraft» ein. «Sie wirken als sehr stabile Einheit», betonte er. Zwar müsse man Torjäger Niclas Füllkrug kontrollieren. «Er macht die Tore, aber es gilt, sich nicht nur ausschließlich auf ihn zu konzentrieren, sondern das ganze stabile Bremer Konstrukt ins Schwanken zu bringen», sagte Ilzer.