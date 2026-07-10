Fußball-Bundesliga

Hoffenheim sichert sich belgisches Top-Talent De Cat

Profidebüt mit 16 Jahren, Nationalmannschaftsdebüt mit 17 Jahren: Die TSG Hoffenheim verpflichtet das Mittelfeld-Talent Nathan De Cat - und macht den Belgier Berichten zufolge zum Rekordtransfer.

Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich das belgische Talent Nathan De Cat gesichert. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich das belgische Talent Nathan De Cat gesichert. (Archivbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat das belgische Fußball-Talent Nathan De Cat verpflichtet. Der 17-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag, teilte der Bundeslist in einer Mitteilung mit. Über die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machten die Hoffenheimer keine Angabe.

Medienberichten zufolge soll die Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler bei rund 20 Millionen Euro liegen. Damit wäre der Belgier der neue Rekord-Zugang der Hoffenheimer. «Nathan ist auf seiner Position eines der größten Talente im europäischen Fußball», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. «Wir glauben fest an sein Potenzial und wollen ihm das Vertrauen sowie die nötige Zeit geben, um seine Stärken auf Bundesliga-Niveau zu zeigen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.»

De Cat durchlief die Jugend des RSC Anderlecht, 2025 gab er im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt in der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul. In der vergangenen Saison absolvierte der Mittelfeldspieler 46 Pflichtspiele für Anderlecht. Im März feierte der 17-Jährige im Testspiel gegen die USA sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Belgiens.

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