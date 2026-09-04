Hoffenheim verleiht Chaves – Kaufverpflichtung möglich

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht Innenverteidiger Arthur Chaves für die aktuelle Saison zum brasilianischen Club Botafogo FR. «Für die Zeit danach greift unter bestimmten Voraussetzungen eine Kaufverpflichtung, die zwischen der TSG und dem brasilianischen Erstligisten vereinbart wurde», teilten die Hoffenheimer mit.

Erst Stammkraft, dann nur Ersatz

Chaves kam im Sommer 2024vom portugiesischen Verein Académico de Viseu FC zur TSG. Während sich der Abwehrspieler in seiner ersten Saison bei den Kraichgauern schnell zur Stammkraft entwickelte, war Chaves in der vergangenen Spielzeit weitestgehend nur noch Ersatzspieler. Im Januar wechselte der 25-Jährige auf Leihbasis zum FC Augsburg. Sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis Sommer 2029.

«Arthur hat in den vergangenen beiden Jahren wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene gesammelt. Wir haben gemeinsam mit ihm sehr offen über seine sportliche Situation und die verschiedenen Möglichkeiten für seine Zukunft gesprochen», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und fügte hinzu: «Die Leihe nach Brasilien bietet Arthur nun die Chance, regelmäßig auf hohem Niveau zu spielen und in einem für ihn vertrauten Umfeld Verantwortung zu übernehmen.»