Fußball

Hoffenheim verleiht Chaves – Kaufverpflichtung möglich

Die TSG 1899 Hoffenheim gibt Abwehrspieler Arthur Chaves auf Leihbasis nach Brasilien ab. Womöglich kehrt der 25-Jährige auch gar nicht mehr zum Europa-League-Teilnehmer zurück.

Hoffenheims Arthur Chaves wechselt auf Leihbasis nach Brasilien. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Hoffenheims Arthur Chaves wechselt auf Leihbasis nach Brasilien. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht Innenverteidiger Arthur Chaves für die aktuelle Saison zum brasilianischen Club Botafogo FR. «Für die Zeit danach greift unter bestimmten Voraussetzungen eine Kaufverpflichtung, die zwischen der TSG und dem brasilianischen Erstligisten vereinbart wurde», teilten die Hoffenheimer mit.

Erst Stammkraft, dann nur Ersatz

Chaves kam im Sommer 2024vom portugiesischen Verein Académico de Viseu FC zur TSG. Während sich der Abwehrspieler in seiner ersten Saison bei den Kraichgauern schnell zur Stammkraft entwickelte, war Chaves in der vergangenen Spielzeit weitestgehend nur noch Ersatzspieler. Im Januar wechselte der 25-Jährige auf Leihbasis zum FC Augsburg. Sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis Sommer 2029.

«Arthur hat in den vergangenen beiden Jahren wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene gesammelt. Wir haben gemeinsam mit ihm sehr offen über seine sportliche Situation und die verschiedenen Möglichkeiten für seine Zukunft gesprochen», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und fügte hinzu: «Die Leihe nach Brasilien bietet Arthur nun die Chance, regelmäßig auf hohem Niveau zu spielen und in einem für ihn vertrauten Umfeld Verantwortung zu übernehmen.»

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