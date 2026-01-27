Fußball

Hoffenheim verleiht Szalai nach Polen weiter

Neue Liga, neues Glück? Für Hoffenheims Attila Szalai endet die Leihe bei Kasimpasa Istanbul früher als geplant. Nun geht es für den Abwehrspieler nahe der deutsch-polnischen Grenze weiter.

Attila Szalai zieht es nach Polen zu Pogon Stettin. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Attila Szalai zieht es nach Polen zu Pogon Stettin. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht Verteidiger Attila Szalai bis zum Saisonende an den polnischen Erstligisten Pogon Stettin. Die Leihe zum türkischen Club Kasimpasa Istanbul endet vorzeitig, wie die Kraichgauer mitteilten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für Szalai geht damit die Reise durch Europa weiter. Der Ungar, der im Sommer 2023 zur TSG gewechselt war, wurde in der Vergangenheit immer wieder verliehen: erst zum SC Freiburg, dann zu Standard Lüttich nach Belgien und im vergangenen Sommer zu Kasimpasa. Für den Istanbuler Verein absolvierte der 28-Jährige 15 Pflichtspiele.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
TSG Hoffenheim verleiht Talent Benjamin an Altach
Fußball-Bundesliga

TSG Hoffenheim verleiht Talent Benjamin an Altach

Der 19 Jahre alte Mittelstürmer Precious Benjamin wechselt bis Saisonende auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim zum österreichischen Bundesligisten SCR Altach.

20.01.2026

Nach Weißhaupt: Freiburg verleiht auch Röhl ins Ausland
Fußball-Bundesliga

Nach Weißhaupt: Freiburg verleiht auch Röhl ins Ausland

Noah Weißhaupt lässt sich ein weiteres Mal verleihen. Diesmal geht's für den jungen Offensivspieler des SC Freiburg ins Ausland. Das gilt auch für Mittelfeldspieler Röhl, den es nach England zieht.

01.09.2025

Hoffenheim verleiht Drexler erneut nach Nürnberg
Wechsel

Hoffenheim verleiht Drexler erneut nach Nürnberg

Der Abwehrspieler kehrt nach seinem halbjährigen Leih-Gastspiel in der Vorsaison für ein Jahr nach Nürnberg zurück.

31.08.2025

Hoffenheim verleiht Abwehrspieler Szalai
Transfer

Hoffenheim verleiht Abwehrspieler Szalai

Einst für eine zweistellige Millionensumme gekommen, inzwischen keinen Platz in den Planungen: Attila Szalai verlässt die TSG Hoffenheim zunächst auf Leihbasis.

11.07.2025

Hoffenheim verlängert mit Micheler – Leihe nach Bielefeld
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim verlängert mit Micheler – Leihe nach Bielefeld

Hoffenheim bindet ein Talent langfristig. Um Spielpraxis zu sammeln, wird Florian Micheler aber zunächst zu einem Zweitliga-Aufsteiger ausgeliehen,

09.07.2025