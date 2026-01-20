Bild
Fußball-Bundesliga

TSG Hoffenheim verleiht Talent Benjamin an Altach

Der 19 Jahre alte Mittelstürmer Precious Benjamin wechselt bis Saisonende auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim zum österreichischen Bundesligisten SCR Altach.

Hoffenheims Talent Precious Benjamin soll in Österreich Spielpraxis sammeln. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Hoffenheims Talent Precious Benjamin soll in Österreich Spielpraxis sammeln. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt sein Sturmtalent Precious Benjamin bis Saisonende an den österreichischen Erstligisten SCR Altach ab. Die Leihe des 19 Jahre alten Nigerianers zum Tabellenneunten der österreichischen Bundesliga laufe bis Saisonende, teilte die TSG mit. 

«Für seine Entwicklung ist es nun wichtig, auf hohem Niveau regelmäßig Wettkampfpraxis zu sammeln, in Altach findet er dafür sehr gute Voraussetzungen», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Mittelstürmer Benjamin war vor rund einem Jahr vom Grassrunners FC in Nigeria zur TSG gekommen, wurde bisher aber in keinem Pflichtspiel eingesetzt.

