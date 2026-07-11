Fußball-Bundesliga

Hoffenheim verliert Stürmer Tabakovic an RB Salzburg

Nach seiner Leihe an Borussia Mönchengladbach zieht es Tabakovic nun endgültig weg aus Hoffenheim.

Haris Tabakovic wechselt von der TSG Hoffenheim nach Salzburg. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa
Haris Tabakovic wechselt von der TSG Hoffenheim nach Salzburg. (Archivbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Haris Tabakovic verlässt die TSG Hoffenheim und die Fußball-Bundesliga und wechselt zu RB Salzburg. Das gaben die Kraichgauer bekannt. Der 32-jährige bosnische Stürmer, der in der vergangenen Saison an Borussia Mönchengladbach verliehen war, hatte 2024 als Torschützenkönig den Weg von Zweitligist Hertha BSC nach Sinsheim angetreten, hatte bei der TSG aber nicht wie erhofft eingeschlagen.

«Haris ist ein herausragender Charakter und ich bedanke mich herzlich bei ihm für seine Zeit bei der TSG. Aufgrund eines wirtschaftlich attraktiven Gesamtpakets haben wir uns jedoch gemeinsam mit Haris zu einem Transfer entschlossen», sagte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch.

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