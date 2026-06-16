Hoffenheim verzichtet bei Dortmunds Campbell auf Kaufoption
Nach nur fünf Bundesliga-Kurzeinsätzen kehrt Cole Campbell von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund zurück. Das Leihgeschäft erwies sich für alle Beteiligten als Enttäuschung.
Dortmund/Zuzenhausen (dpa) - Cole Campbell kehrt nach einem halben Jahr bei der TSG 1899 Hoffenheim wieder vorerst zurück zu Borussia Dortmund. Die TSG habe bei dem Leihspieler auf eine Kaufoption verzichtet, teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau mit.
US-Profi Campbell war zu Beginn des Jahres von den Hoffenheimern ausgeliehen worden. Durchsetzen konnte sich der 20-Jährige in der Mannschaft von Trainer Christian Ilzer aber nicht. Lediglich auf fünf Kurzeinsätze in der Bundesliga kam der gebürtige Texaner.
Campbell steht seit 2022 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Auch beim BVB gelang ihm bislang nicht der große Durchbruch.