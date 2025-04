Hoffenheim will sich der Abstiegssorgen entledigen

Sinsheim (dpa) - Nach einer enttäuschenden Saison will die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund das Thema Abstiegskampf endlich abhaken. «Wir haben schon auch noch Druck. Das Minimalziel Klassenerhalt ist definitiv noch nicht eingefahren», sagte Trainer Christian Ilzer vor der Partie am viertletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim.