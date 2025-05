Hoffenheim will Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Ibiza-Reise hin oder her, die TSG Hoffenheim wird sich nicht von der Freizeitgestaltung des Gegners Bayern München blenden lassen. «Wir sollten das an uns vorbeiziehen lassen und auf keinster Weise erwarten, dass da eine Mannschaft zu uns kommt, die nicht auf dieses Spiel fokussiert ist», sagte Coach Christian Ilzer vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München.