Fußball

Hoffenheims Europa-Reise beginnt mit Pannen

Erst fliegt das Team der TSG Hoffenheim zu spät nach Griechenland, dann gibt es bei der Pressekonferenz auf der Urlaubsinsel Kreta auch noch technische Probleme.

Ilzer und sein Team kamen verspätet auf Kreta an. (Archivfoto) Foto: Uwe Anspach/dpa
Ilzer und sein Team kamen verspätet auf Kreta an. (Archivfoto)

Heraklion (dpa) - Zuerst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu: Der Anreisetag der TSG 1899 Hoffenheim zum ersten Auswärtsspiel in der Europa League ist von Pannen begleitet worden. Zunächst kamen die Kraichgauer vor dem Gastspiel bei OFI Kreta am Donnerstag (18.45 Uhr/Nitro und Sky) in Karlsruhe zu spät los, weshalb der Verein bereits am Nachmittag eine Verschiebung der Pressekonferenz um bis zu einer Stunde ankündigte.

Zur ursprünglich angepeilten Pressekonferenz-Zeit befanden sich die TSG-Profis um Andrej Kramaric noch in der Luft. Als die Medienrunde mit Trainer Christian Ilzer und Profi Wouter Burger mit etwa 70 Minuten Verzögerung begonnen hatte, kamen die nächsten Probleme dazu: Weder waren die beiden Protagonisten bei der Übertragung der Pressekonferenz zu sehen - noch waren sie zu verstehen. Der Fußball-Bundesligist kündigte an, im Anschluss einen Mitschnitt der Veranstaltung auf seinem Youtube-Kanal hochzuladen. 

Personell kann der Österreicher Ilzer nach Angaben des Clubs auf alle nach Griechenland mitgenommenen Spieler bauen. Das erste Heimspiel in der Europa League bestreitet die TSG am 15. Oktober gegen Besiktas. 

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