Hoffenheims Kramaric an der Leiste operiert
Nach der WM ist vor der Bundesliga: Die TSG 1899 Hoffenheim muss noch etwas auf ihre Nationalspieler warten. Der Topstürmer meldet sich aus dem Krankenhaus.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Hoffenheims Stürmerstar Andrej Kramaric hat sich nach dem Ausscheiden Kroatiens bei der Fußball-Weltmeisterschaft einer kleinen Operation unterzogen. Der geplante Eingriff an der Leiste ist nach TSG-Angaben erfolgreich verlaufen. Kramaric werde wie geplant nach seinem Urlaub dann zum Auftakt des Trainingslagers am 2. August in Seefeld/Österreich zur Mannschaft stoßen.
Baumann zum Trainingslager zurück
Das gilt auch für Nationaltorwart Oliver Baumann, der beim XXL-Turnier mit dem frühen Aus der DFB-Auswahl nicht zum Einsatz gekommen war, und den österreichischen Nationalspieler Alexander Prass.
Hoffenheim startet am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) mit einer öffentlichen Trainingseinheit in Zuzenhausen in die Vorbereitung. Noch vor dem Trainingslager werden die WM-Teilnehmer Vladimir Coufal, Adam Hlozek, Robin Hranac (alle Tschechien) und Ozan Kabak (Türkei) dabei sein. Angreifer Bazoumana Touré (Elfenbeinküste) hatten die Kraichgauer dieser Tage für die Rekordablöse von rund 50 Millionen Euro an Newcastle United verkauft.