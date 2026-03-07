Hoffenheims Stürmer Bebou trauert um Kind

Heidenheim (dpa) - Mit einer emotionalen Geste dachten Torschütze Alexander Prass und seine Teamkollegen der TSG 1899 Hoffenheim an ihren Teamkollegen Ihlas Bebou. Beim 4:2 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Heidenheim hielt Prass nach dem Führungstor zum 1:0 ein Trikot des fehlenden Stürmers in die Kameras. Bebou hatte einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften und trauert um sein Kind.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Mein geliebter Sohn, 8 Monate habe ich dich unter meinem Herzen getragen, deine Bewegungen und deine Liebe gespürt», hatte seine Frau in einem Post auf Instagram geschrieben. «Und doch bist du still auf die Welt gekommen, bevor du richtig da warst. Aber du warst da, so vollkommen, so schön und so perfekt.» Auch die TSG 1899 Hoffenheim hatte unter dem Post viel Kraft gewünscht.

«Wir wollten ein kleines Zeichen setzen, dass wir hinter ihm stehen und ihm das auch zeigen», sagte der zweifache Torschütze Prass in Heidenheim.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen



Missverständnis mit den Heidenheimer Fans

Da die Geste vor dem Heidenheimer Block stattfand, führte sie bei den Heimfans allerdings zu Ärger. Es sei den Spielern darum gegangen, «sich solidarisch mit einem sehr, sehr geschätzten Kameraden zu zeigen und seiner Familie. Deshalb finde ich es toll», sagte Hoffenheims Co-Trainer Moritz Volz, der an der Seitenlinie den erkrankten Chefcoach Christian Ilzer vertrat. «Ich glaube, die Tatsache, dass das dann vor den gegnerischen Fans war, war mit Sicherheit nicht so ausgewählt, sondern eher einfach tollpatschig.»