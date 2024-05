Darmstadt bestreitet vorerst letztes Bundesliga-Heimspiel

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 bestreitet sein vorerst letztes Heimspiel in der Fußball-Bundesliga. Am heutigen Sonntag empfängt das Team von Cheftrainer Torsten Lieberknecht im eigenen Stadion Europa-Anwärter TSG 1899 Hoffenheim. Der Abstieg der Lilien, die in 32 Partien erst 17 Punkte gesammelt haben, ist bereits seit knapp zwei Wochen besiegelt.