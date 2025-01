Eintracht will Platz drei festigen - Lilien gegen Paderborn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga am 19. Spieltag weiter zementieren. Im Duell der Europa-League-Teilnehmer sind die Hessen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast.