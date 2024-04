Hofmann: Fastenbrechen stärkt Dialog zwischen Kulturen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An diesem Dienstagabend endet der Fastenmonat Ramadan auch für die in Hessen lebenden Muslime. Aus diesem Anlass hat Hessens Integrationsministerin Heike Hofmann (SPD) die Bedeutung eines friedlichen und von Akzeptanz und Respekt geprägten Miteinanders hervorgehoben. «Alle Menschen muslimischen Glaubens sind selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft. Deshalb ist es so schön wie wichtig, dass die zahlreichen Iftar-Essen zum Fastenbrechen, die die Gemeinden in Hessen organisieren, Menschen zusammenbringen und den Dialog zwischen Kulturen und Religionen verstärken», so Hofmann. Sie wünschte allen Muslimen im Bundesland ein friedvolles Fest im Kreise ihrer Familien und Freunde.