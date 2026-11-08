2. Fußball-Bundesliga

Hofmann führt Bochum gegen Ex-Club Karlsruhe spät zum Sieg

Ausgerechnet gegen seinen früheren Verein Karlsruhe erzielt Philipp Hofmann zwei Tore. Zuvor trifft KSC-Mittelfeldspieler Tim Civeja von der Mittellinie.

Traf gegen seinen Ex-Club Karlsruhe doppelt: Bochums Philipp Hofmann. Foto: Anke Waelischmiller/dpa
Traf gegen seinen Ex-Club Karlsruhe doppelt: Bochums Philipp Hofmann.

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat dank eines Last-Minute-Treffers von Philipp Hofmann den dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge eingefahren. Am elften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga besiegte der VfL Bochum den Karlsruher SC in einer sehenswerten Partie mit 3:2 (1:1).

Im Ruhrstadion brachte Christian Rasmussen (6. Minute) die Bochumer früh mit einem Fernschuss in Führung. Die Gäste aus Karlsruhe fanden durch Kevin Wiethaup (8.), der ebenfalls sehenswert aus der Distanz traf, eine prompte Antwort. Tim Civejas Traumtor (50.) aus knapp 50 Metern brachte die Badener dann erstmals in Führung, aber auch Bochum glich durch Philipp Hofmann (53.) direkt wieder aus. In der 92. Minute erzielte Hofmann den umjubelten Siegtreffer gegen seinen Ex-Club. 

Hofmann trifft gegen Ex-Club

Nach dem munteren Start mit den zwei frühen Treffern aus der Distanz flachte die Partie im Laufe der ersten Halbzeit etwas ab. Die Gastgeber aus Bochum waren die leicht überlegene Mannschaft, verpassten durch einen Kopfball von Hofmann (17.) und einen weiteren Fernschuss von Maximilian Wittek (26.) aber die erneute Führung.

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Der zweite Durchgang startete ebenso munter wie die erste Halbzeit. Zunächst traf Wiethaup aus kurzer Distanz nur den rechten Pfosten (46.). Dann sah Civeja, dass Bochums Torwart Timo Horn weit vor dem Tor stand und zirkelte den Ball von der Mittellinie ins Tor. Der Ex-Karlsruher Hofmann glich als direkte Antwort per Abstauber für den VfL Bochum aus. Mit der letzten Aktion des Spiels schoss Hofmann die Bochumer dann zum dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge.

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