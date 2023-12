Hohe Hürden für den Eintrag ins Organspende-Register

Damit sich möglichst viele Menschen dort eintragen, müsse das möglichst einfach sein. «Dem stehen aber hohe Anforderungen an den Datenschutz gegenüber», sagte Rahmel. So muss man zum Beispiel eine App auf sein Handy oder seinen Rechner herunterladen und einen elektronischen Personalausweis mit PIN haben - «das ist nicht trivial».

Rahmel hofft, dass das Register beworben und der Zugang gut erklärt wird. «Dann kann das auch eine Chance sein, Organspende wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und am Ende vielleicht die Zahl der Spender zu erhöhen.» Die Erfahrungen in anderen Ländern seien sehr unterschiedlich: In den Niederlanden hat sich laut Rahmel jeder Zweite eingetragen, in Österreich ein Prozent.