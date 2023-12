Hohe Kosten für den Tierarzt sorgen zunehmend für Probleme

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Immer mehr Tierhalter haben Probleme, medizinische Behandlungen zu finanzieren. Verschiedene Vereine, die in Notlagen Unterstützung anbieten, berichten von einer steigenden Zahl an Anfragen. Wie die Soziale Tier-Not-Hilfe Frankfurt, die einmal im Monat eine große tierärztliche Sprechstunde an der Hauptwache anbietet. Es gebe Anfragen aus ganz Deutschland von Menschen, die Hilfe bräuchten für ihre Tiere, sagt Vereinsvorsitzende Simone Glaser.