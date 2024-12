Katzenflut im Tierheim Weinheim - kommt jetzt die Kastrationspflicht?

Es kläfft aus den Zwingern und miaut aus allen Zimmern. Die Nager sind da schon deutlich ruhigere Gäste. Dafür will das Telefon im Büro des Tierheims keine Ruhe geben. Der nächste Anrufer, der kurz vor Heiligabend ein Tier abgeben will, ist in der Leitung. Weil die Lage andernorts nicht besser ist, telefonieren sich Menschen weit über die Region hinaus durch die Heime – und landen auch in Weinheim. Andere kontaktieren die Tierschützer, um streunende Lebewesen zu melden. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um „wilde“ Katzen. Kurzum: Das Tierheim ist am Anschlag, alle Plätze sind belegt. Doch zwei frohe Botschaften geben Anlass zur Hoffnung. Eine davon betrifft die viel diskutierte Kastrationspflicht für Katzen.