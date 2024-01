"Tierliebe hört beim Geldbeutel auf"

"Der Januar war bisher der schlimmste Monat überhaupt"

Zweimal im Jahr können unkastrierte Katzen Kitten bekommen, zwischen zwei und zehn Stück. Diese werden dann online verkauft oder landen in den Tierheimen, wenn sie Glück haben. Nicht selten werden sie aber auch einfach ausgesetzt, in Müllcontainern entsorgt. Die Tierheime sind überfüllt , sprechen teilweise von einem Aufnahmestopp für Katzen. "Der Januar 2024 war bisher der schlimmste Monat überhaupt", erzählt die Leiterin des Weinheimer Tierheims Jutta Schweidler im Gespräch mit WN/OZ. "Die Vermehrung der Katzen ist außer Kontrolle geraten". Erst vor einigen Tagen hätten ihre Mitarbeiter neun Katzen aus einer Wohnung holen müssen. Die Hälfte davon neu geborene Kätzchen. Der Rest schwanger oder krank.

Katzenschutzverordnung erster wichtiger Schritt

Dass seit dem 26. Januar in Weinheim endlich eine Katzenschutzverordnung gelte, sei "ein erster wichtiger Schritt" Richtung Katzenschutz. Der nächste logische Schritt, den die Stadt versprochen habe, sei eine Kastrationspflicht für alle frei laufenden Katzen. "Wir hoffen sehr, dass Weinheim bei seinem Versprechen bleibt", so die Tierheimleitung. Und hofft auch, dass andere Gemeinden nachziehen. "Was nützt uns in Weinheim eine Kastrationspflicht, wenn Hemsbach nicht mitmacht?", so Schweidler. "Kater gehen oft kilometerweit, um eine läufige Katze zu besuchen. Denen ist es egal, ob sich die Gesetze an den Stadtgrenzen ändern."