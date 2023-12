Seit knapp einem halben Jahr gilt in Mannheim eine Katzenschutzverordnung. Am Dienstagabend haben SPD, Grüne und LI.PAR.Tie gegen den Willen der Verwaltung eine Verschärfung durchgesetzt. Mit ihren Stimmen beschloss der Ordnungsausschuss des Gemeinderats mehrheitlich, eine - von Tierschützern schon von Beginn an geforderte - Kastrationspflicht einzuführen. Bisher sind Mannheimer Katzenhalter nur verpflichtet, freilaufende Tiere chippen oder anderweitig registrieren zu lassen. Werden diese aufgegriffen, können sie nach 48 Stunden kastriert werden.