Unkastrierte Katzen machen nicht an Gemeindegrenzen Halt

In der breiten Bevölkerung ist das Vorkommen der mehreren Millionen Straßenkatzen noch nicht so bekannt, da sich die Katzen vor allem in verwilderten Grundstücken, stillgelegten Fabrikgeländen oder auf Friedhöfen aufhalten. Sie bekommen sie also unter Umständen erst gar nicht zu Gesicht, anders als in vielen südeuropäischen Ländern, in denen die dort lebenden Straßenkatzen keine Scheu vorm Menschen haben und dort zum Straßenbild gehören. Auch besteht noch immer der Irrglaube, frei lebende Straßenkatzen kämen in der freien Natur ganz gut zurecht und bräuchten den Menschen nicht. Dem ist nicht so.