Hohe Spritpreise - mehr Diebstähle?

Frankfurt (dpa/lhe) - Trotz hoher Spritpreise wird nach offiziellen Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Hessen nicht mehr Sprit aus Autos und von Tankstellen gestohlen als sonst. Konkrete Fallzahlen für 2026 gebe man nicht heraus, teilte das LKA auf Anfrage mit. Grundsätzlich sei aber seit Beginn des Jahres, auch im Vergleich zum Vorjahr, kein Anstieg festgestellt worden. Einzelne Polizeistellen hingegen nehmen einen Anstieg wahr.

Gerade seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Spritpreise in Deutschland deutlich gestiegen. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Meldungen über Spritdiebstähle, mehrere davon im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Polizei vor Ort spricht von einer auffälligen Häufung und nennt die gestiegenen Spritpreise als möglichen Grund.

Baugeräte angezapft

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Vor allem Baugeräte scheinen bei Dieben beliebt zu sein. Rund um das letzte Märzwochenende stahlen Unbekannte in Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) mehrere Hundert Liter Sprit aus zwei Baggern. In einem ähnlichen Zeitraum wurden in Niedershausen (Landkreis Limburg-Weilburg) ähnliche Mengen Sprit bei einem Bagger abgezapft. Einen Bagger und einen Kipper in Sontra (Landkreis Werra-Meißner) zapften Spritdiebe ebenfalls an.

Unbekannte stahlen in der Nacht auf den 22. März Hunderte Liter Diesel aus einer Sattelzugmaschine bei Mücke. In Offenbach verhinderte eine aufmerksame Zeugin in der Nacht darauf einen mutmaßlichen Diebstahl durch zwei Männer, die laut Polizei Sprit von einem geparkten Lastwagen abgezapft und in ihr eigenes Auto umgefüllt hatten.

LKA: Kein Trend erkennbar

Das Landeskriminalamt Hessen spricht jedoch nicht von gestiegenen Fallzahlen. Der Vergleich zum Vorjahr deute nicht auf einen Trend hin. Auch die Polizei Fulda spricht nur von «vereinzelten Fällen im einstelligen Bereich», in Kassel ist von einem «normalen Niveau» die Rede.