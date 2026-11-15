Hoher Schaden bei Feuer in Einfamilienhaus
Keine Verletzten, aber rund 200.000 Euro Schaden: Ein Gebäudebrand hat Polizei und Feuerwehr in Schlüchtern beschäftigt.
Schlüchtern (dpa/lhe) - Nach einem Brand mit großem Sachschaden in einem Einfamilienhaus in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis ist das Gebäude unbewohnbar. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Freitagabend ausgebrochen. «Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das betroffene Wohnhaus bereits in Flammen», hieß es. Ein Bewohner habe sich in Sicherheit bringen können, verletzt worden sei niemand. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei noch unklar.