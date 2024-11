Hoher Schaden bei Kellerbrand in Maintal

Maintal (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Keller in Südosthessen ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer sei am Dienstagnachmittag in dem Einfamilienhaus in Maintal ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Schaden werde derzeit auf 150.000 Euro geschätzt. Zwar habe die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen können, der Keller sei dennoch völlig ausgebrannt, hieß es. Die Rauchentwicklung habe auch an anderen Teilen des Hauses Schäden hinterlassen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand - die Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Gründe für den Brand blieben zunächst unklar.