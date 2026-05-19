Feuerwehreinsatz

Hoher Schaden nach Brand in Wäscherei

Wäschecontainer und -trockner brennen in Breisach an Rhein. Warum das Feuer in der Nacht ausbrach, ist noch unklar.

Die Flammen sollen von den Wäschecontainern auf die Wäschetrockner übergegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Flammen sollen von den Wäschecontainern auf die Wäschetrockner übergegriffen haben. (Symbolbild)

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Beim Brand in einer Wäscherei im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind mehrere hunderttausend Euro Schaden entstanden. Den Angaben nach gerieten in der Nacht mehrere Wäschecontainer in der Wäscherei in Breisach am Rhein in Brand. 

Die Ursache war vorerst unklar. Das Feuer soll dann auf die Wäschetrockner übergegriffen haben. Die Polizei geht laut eigenen Angaben nicht von einem Fremdverschulden aus. Verletzt wurde demnach niemand.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Defekter Trockner löst Feuer aus – acht Verletzte
Feuerwehr im Einsatz

Defekter Trockner löst Feuer aus – acht Verletzte

Ein Wohnheim in Stuttgart wird zum Einsatzort für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Für die Bewohner geht es glimpflich aus – doch mehrere Mitarbeiter werden verletzt.

25.04.2026

Fürth: Trockner fängt Feuer - Bewohner reagieren richtig
Brand

Fürth: Trockner fängt Feuer - Bewohner reagieren richtig

Im Keller eines Hauses in Fürth bricht am Donnerstagmorgen ein Brand aus. Die Bewohner und die Feuerwehr verhindern Schlimmeres.

26.03.2026

Seniorin bei Feuer verletzt - Brandursache unklar
Feuerwehreinsatz

Seniorin bei Feuer verletzt - Brandursache unklar

Bei einem Brand in Stuttgart wird eine ältere Frau verletzt. Die Bewohner des Hauses mussten die Nacht bei Angehörigen verbringen.

27.01.2026

Schwetzingen: Über 100.000 Euro Schaden bei Brand von Gartenhaus
Feuerwehreinsatz

Schwetzingen: Über 100.000 Euro Schaden bei Brand von Gartenhaus

Ein Gartenhaus steht in Flammen. Nachdem das Feuer gelöscht ist, zeigt sich das Ausmaß des Schadens.

27.12.2025

Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner
Einsatz in der Waschküche

Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner

Mit Schmerzen und immer wieder zufallenden Augen: Ein Mädchen steckt im Trockner fest. Erst schweres Gerät bringt die Rettung.

18.10.2025