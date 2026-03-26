Fürth: Trockner fängt Feuer - Bewohner reagieren richtig

Fürth. Ein Trockner hat am Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus in Fürth Feuer gefangen. Mit 19 Einsatzkräften war die Feuerwehr Fürth-Mitte vor Ort und konnte die Lage schnell unter Kontrolle bringen, bevor die Flammen auf das Gebäude übergriffen. „Die Bewohner haben gut reagiert und alles richtig gemacht“, schildert Gemeindebrandinspektor Dominik Bormuth. Nachdem der Brand des Gerätes im Keller bemerkt worden war, schlossen sie alle Türen und alarmierten die Leitstelle. Die Feuerwehr war schnell mit insgesamt drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Im Anschluss wurde das defekte Gerät ins Freie gebracht. „Mit dem eigentlichen Einsatz waren wir schnell durch“, so Bormuth. Allerdings steht für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Anschluss immer noch die Nachbereitung an - die Ausrüstung muss schließlich wieder gesäubert und einsatzbereit gemacht werden. Und der nächste Einsatz ließ auch nicht lange auf sich warten: Kurze Zeit später wurden die Feuerwehrleute zu einem Verkehrsunfall bei Brombach gerufen.