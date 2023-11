Hoher Schaden und ein Verletzter bei Scheunenbrand

Roßdorf (dpa/lhe) - Beim Brand einer Scheune in Roßdorf-Gundernhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in der Nacht zu Sonntag ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in niedriger sechsstelliger Höhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Wohnhäuser. Deren Bewohner hatten demnach während der Löscharbeiten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Ein 45 Jahre alter Bewohner habe leichte Verletzungen wegen einer herabtropfenden Flüssigkeit erlitten, als er in sein Haus zurückgegangen sei, um etwas zu holen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Die Polizei sucht Zeugen.