Holstein: Mit früher Anreise und Rückkehrern aus der Krise?

Kiel (dpa) - Früher als gewohnt reist Holstein Kiel zum Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC. Zwei Tage vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bestieg die Mannschaft mit ihrem Cheftrainer Marcel Rapp den Bus nach Baden. Eine besondere Maßnahme im Kampf um den Klassenverbleib soll die verfrühte Anfahrt aber nicht sein.

«Die Gründe sind relativ einfach. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal Samstagspiele, wo die Anreise ein bisschen weiter ist und wo die Anreise dann sich immer gezogen hat und wir teilweise dann sieben, acht Stunden im Bus saßen», erläuterte Rapp in der Spieltags-Pressekonferenz.

Deswegen sei entschieden worden, «wir fahren einen Tag früher los, damit es entspannter ist und wir noch mal einen Tag dann in Karlsruhe haben, wo wir uns gut aufs Spiel vorbereiten können».

Duell von zwei Krisenclubs

In Karlsruhe treffen zwei aktuelle Krisenclubs der 2. Bundesliga aufeinander. Die Kieler sind seit vier Spielen ohne Sieg, zuletzt gab es drei Niederlagen. Die Folge: Der Bundesliga-Absteiger ist als Tabellen-14. mit 24 Zählern nur einen Punkt vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt.

Die Karlsruher haben bereits 27 Punkte eingesammelt und sind auf Rang elf. Nur ein Sieg aus elf Spielen entspricht nicht den KSC-Ansprüchen. Die Zweifel an Cheftrainer Christian Eichner werden lauter.

Diese Situation kennt auch Rapp. «Ich glaube, das ist ganz normal im Fußball, dass, wenn die Punkte ausbleiben, dann Kritik aufkommt», sagte der Holstein-Cheftrainer, der seit 2021 an der Förde ist. Dieser Kritik müsse er sich auch stellen.

«Trotzdem muss man bei sich bleiben, man muss versuchen, den besten Job zu machen», sagte er weiter. «Und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir hier zusammen große Erfolge gefeiert. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, aber da muss man dann auch durch. Das muss man dann, glaube ich, auch als Herausforderung sehen.»

Erleichterung über Rückkehr von wichtigen Spielern

Die Stimmung in der Mannschaft sehe er trotz der jüngsten Rückschläge noch immer positiv, betonte Rapp. Natürlich seien die Spiele enttäuscht über die Ergebnisse. «Ich nehme die Jungs aber so wahr, dass sie immer noch gut zueinander sind, dass wir trotzdem eine gute Stimmung in der Mannschaft untereinander haben.»

Nach Verletzung endlich zurück: Holstein Kiels Stürmer Alexander Bernhardsson.

Ein Stimmungsaufheller könnte auch die Rückkehr von zahlreichen Verletzten sein. Nach einer Fuß-Operation ist der schwedische Stürmer Alexander Bernhardsson nach mehr als zwei Monaten wieder im Kader und könnte in Karlsruhe möglicherweise ein paar Minuten spielen. Auch die Mittelfeldspieler Umut Tohumcu und Kasper Davidsen meldeten sich zurück.