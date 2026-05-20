Handball

Horror-Unfall: Glück für deutschen Handball-Profi

Der Zweitliga-Handballer Lasse Ohl wird in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Danach berichtet ein Vereinssprecher, dass er dabei großes Glück hatte.

Lasse Ohl vom Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg fällt nach einem schweren Autounfall aus. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Lasse Ohl vom Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg fällt nach einem schweren Autounfall aus. (Archivbild)

Hüttenberg (dpa) - Glück im Unglück: Handball-Profi Lasse Ohl vom Zweitligisten TV Hüttenberg ist in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Dabei erlitt der 21-Jährige aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Verein auf dpa-Anfrage.

Demnach war Ohl am Sonntagabend auf der Bundesstraße 253 in Nordhessen frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. «Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Kassler Krankenhaus verlegt, in dem er gründlich untersucht wurde. Wir können von Glück sprechen, dass er sich lediglich leichte Verletzungen zugezogen hat», teilte ein Vereinssprecher mit. «Nach aktuellem Stand können auch innere Verletzungen ausgeschlossen werden.»

Bericht: Not-Operation 

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Nach Informationen der «Bild»-Zeitung hatte sich Ohl, der 2024 von der U23 der MT Melsungen nach Hüttenberg gewechselt war, wegen des Verdachts auf Verletzungen von Organen im Bauchraum am Dienstag einer Not-Operation unterziehen müssen. Der Verdacht bestätigte sich nicht. «Lasse hatte bei dem Unfall zig Schutzengel. Seine Muskelmasse hat ihm dabei sicher auch sehr geholfen», sagte Hüttenbergs Geschäftsführer Timm Schneider dem Blatt.

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