Handball-Bundesliga

HSG Wetzlar verlängert mit Schoch bis 2028

Rückraumspieler Jona Schoch bleibt der vom Abstieg bedrohten HSG Wetzlar über diese Saison hinaus erhalten - unabhängig von der Klassenzugehörigkeit.

Rückraumspieler Jona Schoch hat seinen Vertrag bei der HSG Wetzlar verlängert. Foto: Tom Weller/dpa
Wetzlar (dpa/lhe) - Trotz der akuten Abstiegsgefahr hat Jona Schoch seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar um zwei Jahre bis zum Sommer 2028 verlängert. Der 31 Jahre alte Rückraumspieler war 2024 von der HBW Balingen-Weilstetten zu den Mittelhessen gewechselt und absolvierte seither 44 Pflichtspiele für den Tabellenvorletzten.

Nach 19 Spieltagen hat Wetzlar drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. «Uns allen ist bewusst, dass die Lage im Moment nicht einfach ist. Wir haben einiges zu tun», sagte Schoch. Zum Re-Start nach der EM-Pause empfängt die HSG am kommenden Mittwoch den deutschen Meister Füchse Berlin.

