Wagner verlässt HSG Wetzlar zum Saisonende

Wetzlar (dpa/lhe) - Rückraumspieler Hendrik Wagner wird am Ende der Saison die HSG Wetzlar verlassen. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hatte der 26 Jahre alte dreimalige Nationalspieler die Verantwortlichen des Clubs darüber informiert. Der Verein hatte Interesse an einer Vertragsverlängerung bekundet, obwohl Wagner aus gesundheitlichen Gründen einen schwierigen Start in diese Spielzeit hatte.