HSV-Abwehrspieler Muheim Startelf-Kandidat gegen Darmstadt

Hamburg (dpa) - Der schwächelnde Aufstiegsanwärter Hamburger SV kann am Wochenende wieder auf seinen Leistungsträger Miro Muheim zählen. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler des Fußball-Zweitligisten, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade aussetzen musste, ist nach seinem knapp dreiwöchigen Ausfall eine Option für die Startelf am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98.