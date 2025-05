Zwischen Hafengeburtstag und Roland Kaiser: HSV vor Aufstieg

Hamburg (dpa) - Kaum ein Spiel hat in den vergangenen sieben Jahren Hamburg so elektrisiert wie dieses: 2. Fußball-Bundesliga, 33. Spieltag, HSV gegen SSV Ulm. So nüchtern die Spielansetzung klingt, so bedeutsam ist die Partie für den einstigen Bundesliga-Dino, für die gesamte Stadt, für die Region. Mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten kann der HSV endlich den 2556 Tage dauernden Makel seiner Zweitklassigkeit abstreifen. «Die Stadt und alle HSVer brennen auf dieses Spiel», sagte Cheftrainer Merlin Polzin.