Hubschrauber fliegt Verletzten nach Wohnungsbrand in Klinik
Plötzlich steht das Inventar einer Wohnung in Flammen. Der Besitzer versucht die Flammen zu löschen - und zieht sich dabei selbst Verbrennungen zu.
Trebur (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand im Kreis Groß-Gerau ist ein Mann verletzt worden. Der Eigentümer der Wohnung in Trebur habe noch selbst versucht, die Flammen zu löschen, sich dabei aber Verbrennungen an den Händen und Beinen zugezogen, teilte die Polizei mit. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Am frühen Morgen hatte das Inventar der Wohnung aus bislang ungeklärten Gründen begonnen zu brennen. Die Flammen schlugen dann auf den Dachstuhl über. Alle Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehrleute löschte die Flammen schließlich.
Wie schwer der Wohnungsbesitzer verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Unklar blieb auch, ob die Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückkehren können. Zur Höhe des Schadens konnten die Ermittler ebenfalls keine Angaben machen.