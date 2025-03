Neu-Ulm (dpa) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm sind 25 Menschen verletzt worden, davon 5 mittelschwer. Durch die Flammen in einem sechsgeschossigen Gebäude entstand ein Schaden von mehreren zehntausenden Euros, wie ein Polizeisprecher mitteilte.