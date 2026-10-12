Verkehrsunfall

Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Auto und ein Motorrad stoßen am Morgen im Landkreis Sigmaringen zusammen. Der Fahrer des Zweirads wird schwer verletzt. Noch ist vieles unklar.

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall Polizeiangaben nach im Landkreis Sigmaringen schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall Polizeiangaben nach im Landkreis Sigmaringen schwer verletzt. (Symbolbild)

Wald (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß im Landkreis Sigmaringen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte der Mann am Morgen mit seinem Zweirad an einer Einmündung bei Wald mit einem Auto, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Im Einsatz war demnach auch ein Rettungshubschrauber. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

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