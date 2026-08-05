Hubschrauber ortet Brandstelle im Wald

Stutensee (dpa/lsw) - Ein Polizeihubschrauber hat in der Nacht in einem Waldgebiet bei Stutensee (Landkreis Karlsruhe) eine Brandstelle mit Hilfe einer Wärmebildkamera lokalisiert. Die Feuerwehr war wegen einer zunächst unklaren Rauchentwicklung alarmiert worden. Rund 40 Einsatzkräfte löschten den Brand auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern. Am Morgen entdeckte die Feuerwehr bei einer Kontrolle weitere Glutnester, die abgelöscht wurden.