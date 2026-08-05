Waldbrand

Hubschrauber ortet Brandstelle im Wald

Dichter Rauch im Wald – doch zunächst ist unklar, wo es brennt. Ein Polizeihubschrauber hilft bei der Suche.

Ein Polizeihubschrauber half bei der Suche nach einer Brandstelle in einem Waldgebiet. (Symbolbild) Foto: Wolfram Kastl/dpa
Ein Polizeihubschrauber half bei der Suche nach einer Brandstelle in einem Waldgebiet. (Symbolbild)

Stutensee (dpa/lsw) - Ein Polizeihubschrauber hat in der Nacht in einem Waldgebiet bei Stutensee (Landkreis Karlsruhe) eine Brandstelle mit Hilfe einer Wärmebildkamera lokalisiert. Die Feuerwehr war wegen einer zunächst unklaren Rauchentwicklung alarmiert worden. Rund 40 Einsatzkräfte löschten den Brand auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern. Am Morgen entdeckte die Feuerwehr bei einer Kontrolle weitere Glutnester, die abgelöscht wurden.

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