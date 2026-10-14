Frankfurter Frust

Hütter macht klar: Koch bleibt Eintracht-Kapitän

Nach dem 0:6 der Frankfurter in Leipzig bekam vor allem einer Kritik ab: Robin Koch. Wie Chefcoach Adi Hütter mit dem Abwehrchef nun umgeht.

Zuletzt stark in der Kritik: Eintracht-Routinier Robin Koch (vorne). (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Zuletzt stark in der Kritik: Eintracht-Routinier Robin Koch (vorne). (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Adi Hütter vertraut bei Eintracht Frankfurt weiter seinem Sündenbock Robin Koch. «Er wird das Spiel am Freitag auch spielen, er wird auch Kapitän bleiben. Da gibt es für mich gar keine Frage und Diskussion», sagte der 56 Jahre alte Österreicher vor dem Heimspiel der Hessen in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.

Hütter hatte Koch bei der 0:6-Niederlage am vergangenen Samstag bei RB Leipzig beim Stand von 0:4 zur Halbzeit ausgewechselt und den Nationalspieler später scharf mit den Worten kritisiert: «Ich erwarte mir von einem Kapitän und Führungsspieler einfach etwas ganz anderes. Wenn du 16 Tore bekommst, Leader bist in der Abwehr, dann setze ich irgendwann einmal ein Zeichen.» Mit der Auswechslung habe er Koch erlöst.

«Robin Koch ist nicht der Hauptschuldige» 

«Am Ende des Tages geht es immer um Leistung. Ich erwarte von meinem Führungsspieler auch eine dementsprechende Leistung, das weiß der Robin auch», sagte Hütter nun. Er habe mit dem erfahrenen Profi nicht nur einmal nach dem Debakel in Leipzig gesprochen und dieser habe das auch eingesehen. Ihm sei es «ganz, ganz wichtig», so der Eintracht-Coach: «Robin Koch ist nicht der Hauptschuldige. Natürlich hätte ich auch alle anderen austauschen können.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Schwierige Zeiten erlebt Trainer Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Schwierige Zeiten erlebt Trainer Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt. (Archivbild)

Koch selbst hatte sich später entschuldigt. «Wir haben uns selbst und unsere Fans enttäuscht. Das tut uns unfassbar leid, denn wir wissen, wie viel ihnen die Eintracht bedeutet und wie sehr sie uns Woche für Woche unterstützen», sagte der 30-Jährige dem «Kicker».

Matthäus kritisiert Hütters Reaktion

Derweil hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Reaktion Hütters kritisiert. «Die deutlichen Aussagen haben mich überrascht. Dass Hütter bei der Auswechslung seines Kapitäns von einer Erlösung spricht, war unglücklich. Das sieht nicht gut aus», sagte der Weltmeister von 1990 in der «Sport Bild». Zudem benannte Matthäus ein grundsätzliches Dilemma beim Tabellen-14.: «Wo sind in Frankfurt echte Führungsspieler? Ich sehe keine. Anführer wie Bayern, Dortmund, Leipzig oder selbst Freiburg hat Frankfurt nicht.» 

Darauf angesprochen reagierte Hütter gelassen. «Ich kenne den Lothar ja, das ist eigentlich auch von außen betrachtet. Wir intern haben diese Spieler zur Verfügung», sagte er und erwähnte ausdrücklich den zuletzt gescholtenen Koch.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Koch reagiert auf Demontage: «Kommende Tage nicht einfach»
Fußball-Bundesliga

Koch reagiert auf Demontage: «Kommende Tage nicht einfach»

Nach dem Debakel gegen Leipzig steht Eintracht Frankfurts Defensive im Fokus. Trainer Adi Hütter wechselt den Kapitän zur Halbzeit aus. Nun äußert sich Robin Koch.

11.10.2026

Kapitän Koch demontiert: Frankfurt sucht den Krisen-Ausweg
Fußball-Bundesliga

Kapitän Koch demontiert: Frankfurt sucht den Krisen-Ausweg

Nach dem Debakel gegen Leipzig steht Eintracht Frankfurts Defensive im Fokus. Trainer Adi Hütter zählt Kapitän Koch an - dieser reagiert einen Abend später.

11.10.2026

«Müssen uns schämen»: Frankfurter Klartext nach dem Debakel
Eintracht verliert in Leipzig

«Müssen uns schämen»: Frankfurter Klartext nach dem Debakel

Wieder 0:6. Eintracht Frankfurt bekommt bei RB Leipzig erneute eine heftige Niederlage zugefügt. Danach sparen die Spieler nicht an gegenseitiger Kritik.

11.10.2026

Klare Hütter-Ansage nach Eintracht-Debakel: «Geht nicht»
Testspiel-Blamage

Klare Hütter-Ansage nach Eintracht-Debakel: «Geht nicht»

Beim FC Brentford kassiert Eintracht Frankfurt eine empfindliche Niederlage und verliert auch noch Kapitän Koch. Der Trainer ist besorgt.

16.08.2026

Koch will weiter als Kapitän vorneweg gehen
Eintracht Frankfurt

Koch will weiter als Kapitän vorneweg gehen

Innenverteidiger Robin Koch spielte bei der Eintracht keine glückliche Saison und verpasste die WM-Teilnahme. Was er zur Kapitänsfrage sagt.

15.07.2026